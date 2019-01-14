У Порошенко дали совет священникам "Московского патриархата", которых верующие не пускают в храмы

Таким священникам лучше поискать себе другую общину, считают в Администрации президента.

Руководитель Главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан прокомментировал ситуацию с недопуском священников бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в храмы на Волыни и Житомирщине, заявив, что в таком случае священнику стоит поискать себе другую общину.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских информационных телеканалов.

«Я думаю, если возникает конфликт такого рода между священником и общиной, и община не поддерживает священника, тогда, мне кажется, священнику лучше поискать себе другую общину», - заявил он.

«Значит, он не сумел найти слова веры, слова обучения, которые повели бы за собой общину. Если священник не понимает, что община хочет украинской церкви, а он им повторяет дальше мантры о том, что никак мы без (предстоятеля РПЦ - УНИАН) Кирилла не обойдемся, то, конечно, что такой результат ожидаемый», - добавил Рубан.

Как сообщал УНИАН, 13 января вВ селе Красноволя Маневицкого района Волынской области община, которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ), не пустила в Свято-Михайловский храм епископа бывшей УПЦ МП Нафанаила и других священников.

В тот же день в селе Ворсовка Малинского района Житомирской области община, которая перешла в ПЦУ, не пустила в Свято-Николаевсий храм священников УПЦ МП.

Справка УНИАН. 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.