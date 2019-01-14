На Житомирщине священнику "Московского патриархата" заблокировали вход в храм (видео)

Местные установили возле храма круглосуточное дежурство. Они опасаются, что сторонники «УПЦ МП» могут вынести из церкви иконы и другие ценности.

На Житомирщине прихожане не пустили в храм священника Московского патриархата».

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Как говорится в сюжете ТСН, произошло это в селе Ворсовка Малинского района. Накануне религиозная община села объявила о переходе из "Московского патриархата" в ПЦУ.

После объявления о переходевк село приехал священник «УПЦ МП» со своими сторонниками и хотел зайти в церковь, чтобы отправить службу. Но местные жители заблокировали вход в церковь и священник с приверженцами был вынужден провести службу на улице возле храма.

Местные установили возле храма круглосуточное дежурство. Они опасаются, что сторонники «УПЦ МП» могут вынести из церкви иконы и другие ценности.