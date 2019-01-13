На Волыни прихожане не пустили в церковь священников бывшей УПЦ МП

По мнению председателя местной РГА, людям нужно говорить, когда церковь имеет свой центр управления в Москве.

В селе Красноволя Маневицкого района Волынской области община, которая перешла к Православной церкви Украины (ПЦУ), не пустила в Свято-Михайловский храм епископа бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Нафанаила и других священников.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк.

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«Сегодня в село Красноволя, община которого провела процедуру перехода в Православную церковь Украины, приехал епископ Волынский УПЦ (РПЦ) Нафанаил с другими священниками, я так понимаю, чтобы показать, что никакого перехода нет. Но их в храм местные жители не пустили. Итак, последняя попытка оставить общину в Русской православной церкви не удалась!» - написал он.

Также он отметил, что препятствовать людям молиться в такой церкви никто не будет, однако они должны знать, что церковь «имеет свой центр управления в Москве, в частности в Кремле».

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.