На Житомирщине первая община бывшей УПЦ МП перешла в ПЦУ

Община Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Ворсовка Малинского района Житомирской области перешла в ПЦУ.

На Житомирщине первая община бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата перешла в Православную церковь Украины.

Как сообщает интернет-ресурс «Инфо-Малин», община Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Ворсовка Малинского района Житомирской области перешла в ПЦУ.

Также об этом сообщил руководитель местной ячейки ВО «Свобода» Николай Полиновский.

По словам Полиновского, такое решение церковная община приняла сегодня, 11 января .

"Первая ласточка.Только что Ворсовская община перешла в лоно Украинской церкви. Горжусь, что был с этими людьми", - написал Полиновский на своей странице в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины её предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

7 января митрополит Епифаний и президент Порошенко принесли томос на рождественскую литургию в Софийский собор в Киеве. После этого томос был возвращен в Стамбул для подписи всеми членами синода Вселенского патриархата.

9 января члены синода Вселенского патриархата поставили свои подписи в томосе об автокефалии Православной церкви Украины.