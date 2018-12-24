Рынок труда Польши ради Германии могут покинуть 500 тысяч украинцев

Сейчас в Польше проживает около 2 млн украинцев, большинство из которых - трудовые мигранты.

Союз предпринимателей и работодателей Польши считает, что возможный отток украинских рабочих в Германию может нанести серьезный ущерб польской экономике,

Об этом пишет Новое время со ссылкой на Die Welt.

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9 декабря правительство ФРГ утвердило законопроект, который предусматривает отмену с 2020 года приоритета для граждан Германии и других стран Евросоюза при приеме на работу. Если его одобрит Бундестаг, квалифицированные работники из Украины получат возможность легально трудоустроиться в Германии.

Сейчас в Польше проживает около 2 млн украинцев, большинство из которых - трудовые мигранты.

По подсчетам Союза предпринимателей и работодателей Польши, рынок труда страны могут покинуть 500 тысяч украинцев, однако в случае развития негативного сценария их будет в два раза больше.

Организация призвала польское правительство усовершенствовать миграционное законодательство с целью привлечения зарубежных рабочих.