На постоянной основе за рубежом работают 3,2 миллиона украинцев - Минсоцполитики

Больше всего украинцев работает в Польше - примерно 2 млн человек, из которых официально трудоустроены около 1 млн.

На постоянной основе за рубежом работают 3,2 млн граждан Украины, а временно - от 7 до 9 млн украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время итоговой годовой пресс-конференции по результатам деятельности Министерства социальной политики Украины сообщил министр Андрей Рева со ссылкой на официальные данные Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.

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Так, по его словам, на постоянной основе за пределами Украины работает 3 млн 200 тыс. граждан, не постоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек.

Рева отметил, что в основном за границу уезжают квалифицированные работники, которым там платят больше, чем в Украине.

Министр добавил, что больше всего украинцев работает в Польше - примерно 2 млн человек, из которых официально трудоустроены около 1 млн.