Завтра в Украине ожидаются скачки температуры и мокрый снег

На юге снег перейдет в дождь, в большинстве западных и северных областей существенные осадки маловероятны. Местами в Украине ожидается туман и изморозь, на дорогах гололедица. Об этом сообщает «Оpogode».

Температура воздуха достигнет 2 мороза - 4 тепла, в Крыму до 10 градусов тепла. Ночью ожидается -2-10, в южной части от 3 тепла до 3 мороза.

В западной части существенные осадки маловероятны, лишь местами осадки преимущественно в виде снега пройдут во Львовской области и на Закарпатье. Температура воздуха ночью -2-10 градусов, днем от 2 мороза до 4 тепла.

В северных областях существенные осадки маловероятны, только в Сумской области небольшой снег. Температура воздуха ночью -2-8 градусов, днем от 3 мороза до 2 тепла.

В центральной части местами мокрый снег и дождь, в Винницкой области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от 3 тепла до 3 мороза.

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В восточных областях ожидается снег, в южных районах местами с дождем. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.

В южной части пройдут местами дожди. Температура воздуха ночью и днем 0-6 градусов тепла, ночью в Одесской области до 3 мороза.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем около нуля.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.