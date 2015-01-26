Завтра Украину окутают туманы, только на востоке пойдет снег

Завтра в южной части и в Днепропетровской области ожидается дождь с мокрым снегом, сообщает Opogode.ua.

На западе, севере и в большинстве центральных областей существенных осадков не ожидается, лишь местами - туманы. На дорогах гололедица.

Температура воздуха существенно не изменится, ночью 0-5 мороза, на юге до 4 тепла, днем от 2 мороза до 5 тепла, в Крыму до 10-12 градусов тепла.

В западной части без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В северных областях существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.

В центральной части преимущественно без осадков, лишь в Днепропетровской области местами мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0- 5 градусов тепла.

В восточных областях ожидается снег, в южных районах местами с дождем. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.

В южной части - преимущественно дожди. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 2 мороза, днем 1-6 градусов тепла, в Крыму до 10-12 тепла.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем около нуля.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, на западе - юго-западный, 5-12 м/с.