Завтра Украину окутают туманы, только на востоке пойдет снег
27 января атмосферный фронт обусловит осадки на востоке Украины, в основном - снег.
Завтра в южной части и в Днепропетровской области ожидается дождь с мокрым снегом, сообщает Opogode.ua.
На западе, севере и в большинстве центральных областей существенных осадков не ожидается, лишь местами - туманы. На дорогах гололедица.
Температура воздуха существенно не изменится, ночью 0-5 мороза, на юге до 4 тепла, днем от 2 мороза до 5 тепла, в Крыму до 10-12 градусов тепла.
В западной части без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
В северных областях существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.
В центральной части преимущественно без осадков, лишь в Днепропетровской области местами мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0- 5 градусов тепла.
В восточных областях ожидается снег, в южных районах местами с дождем. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.
В южной части - преимущественно дожди. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 2 мороза, днем 1-6 градусов тепла, в Крыму до 10-12 тепла.
В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем около нуля.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, на западе - юго-западный, 5-12 м/с.