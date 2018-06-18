Председатель Верховного Суда Василий Онопенко: как избежать карманного правосудия

Председатель Верховного Суда Василий Онопенко ответил на вопросы УНИАН.

- В последнее время некоторые политики активно предлагают вместе с неприкосновенностью депутатов и президента отменить неприкосновенность судей. В парламенте уже зарегистрирован ряд законопроектов, предусматривающих реализацию этого предложения. Целесообразен ли этот шаг?

- Давайте правильно расставим все акценты. Начну с того, что, в отличие от народных депутатов и президента, судьи на самом деле не имеют так называемой неприкосновенности. Согласно Конституции Украины, для того, чтобы привлечь судью к уголовной ответственности, не нужно никакого разрешения – ни Верховной Рады, ни другого государственного органа. Любой следователь или любой орган дознания в пределах своих полномочий может возбудить уголовное дело в отношении судьи, не согласовывая свои шаги даже с местным прокурором, не говоря уже о Генеральном прокуроре.

Сегодня судьи имеют лишь конституционно закрепленные гарантии против того, чтобы, например, во время судебного процесса в зал заседаний не вошли люди в масках и не одели на судью, ведущего процесс, наручники на том лишь основании, что он подозревается в халатности или же совершил уголовно наказуемое нарушение правил дорожного движения. Давайте вместе задумаемся: насколько такие действия повышали бы авторитет нашего государства?

Поэтому, убежден, отменять сегодня конституционные положения, предусматривающие для судей минимальные гарантии личной защиты от злоупотреблений со стороны должностных лиц других государственных органов (например, органов дознания и досудебного следствия, прокуроров) не только нецелесообразно, но и недопустимо. Будем иметь крайне опасные для общества и страны последствия. Проще говоря, это усилит зависимость судей и создаст в стране "карманное правосудие". Суд в значительной мере потеряет процессуальную самостоятельность и правовую независимость. В итоге – все это негативно отразится на судебной защите прав и свобод человека и гражданина.

Сфера правосудия – это не та сфера, в которую можно вмешиваться, преследуя политические цели и стремясь понравиться избирателям. Для того, чтобы ожидать от суда исключительно правового решения, необходимо создать ему надлежащие правовые предпосылки. Указанные предложения, наоборот, направлены на ликвидацию существующих предпосылок.

Судья – единственное в государстве должностное лицо, которое в составе суда выносит решение именем Украины. Суд – последняя правовая инстанция, в которой человек может защитить свое право.

В связи с этим у меня возникает отнюдь не риторический вопрос к инициаторам указанных законодательных новелл. Что для общества важнее: внешне привлекательное решение, которое принесет кому-то определенные политические дивиденды или справедливое правосудие?

- Одним из правовых аргументов необходимости отмены неприкосновенности судей называют то, что ее существование нарушает принцип равенства граждан перед законом, а также то, что она поставила служителей Фемиды над законом, наделила их неограниченными иммунитетами, льготами. А какова соответствующая практика в европейских странах?

- Еще раз хочу подчеркнуть: по моему мнению, если исходить из сути и назначения закрепленных в Конституции и законах Украины положений об особом порядке задержания, ареста, обыска судьи, применения других мер государственного принуждения, то о них правильнее будет говорить не как о неприкосновенности, а как о правовых гарантиях независимость судьи, обеспечивающих объективность суда и справедливость его решения.

Необходимо четко понимать, что такие гарантии не являются личной привилегией судей, а имеют публично-правовое назначение – обеспечить осуществление правосудия беспристрастным судом. Эти гарантии служат условием выполнения судьями своих профессиональных обязанностей. Именно к такому выводу пришел Конституционный Суд Украины, давая официальное толкование соответствующим положениям статьи 126 Конституции Украины и части второй статьи 13 Закона Украины "О статусе судей", которыми установлен порядок задержания или ареста судьи.

Собственно, таких принципов придерживается и европейское сообщество, к которому стремимся приобщиться и мы. В частности, в Заключении Консультативного Совета европейских судей "Судебный совет на службе общества", принятому в Страсбурге в конце ноября 2007 года, речь идет о том, что независимость судей – это безусловный и обязательный фактор, гарантирующий беспристрастное осуществление правосудия, что, в свою очередь, обусловливает равенство граждан перед судом.

Следовательно, такая гарантия существования беспристрастного и независимого суда не может признаваться нарушениям равенства граждан перед законом. В этом понимании она существует не для судей, а для граждан и общества. Скажу так: наделяя судей определенным иммунитетом, общество создает основу для справедливых правовых решений суда. То есть то, что называют неприкосновенностью судей, является правовой гарантией беспристрастного правосудия, без которого не может быть ни демократического общества, ни правового государства.

– Однако Вы не будете отрицать, что существуют злоупотребления, связанные с судейской неприкосновенностью? Скажем так, фактические аргументы ее сторонников заключаются в том, что она служит причиной безнаказанности судей и расцвета коррупции в судебной системе.

- У палки всегда два конца. Поэтому я не могу говорить о том, что в системе нет нарушений и злоупотреблений. В любой, даже самой совершенной, системе невозможно оградить себя от негативных тенденций, ведь порождаются они не самой созданной матрицей и алгоритмом, а человеком. Человеческий фактор есть во всех сферах деятельности, и именно законодательная база призвана регулировать отношения между человеком и социумом. Нет идеальных механизмов и нет идеальных законов, однако соблюдение норм гарантирует порядок. От степени законопослушности и правовой культуры зависит общее правовое состояние в государстве и, в частности, в судебной системе.

Я признаю существование больших проблем в сфере осуществления правосудия, связанных с правомерностью использования судейских полномочий, с законностью и обоснованностью судебных решений. Однако хочу отметить, что в основе своей эти проблемы обусловлены совсем не так званой судейской неприкосновенностью.

Во-первых, в соответствии с частью третьего статьи 126 Конституции Украины, ее содержание в части привлечения судей к уголовной ответственности сводится лишь к одному правовому преимуществу: задержание или арест судьи до обвинительного приговора могут быть осуществлены лишь при согласии Верховной Рады Украины.

Обратите внимание на то, что при этом действующим законодательством не установлены никакие ограничения на возможность возбуждения уголовного дела в отношении судьи. То есть такое дело может возбудить любой орган дознания, следователь или прокурор. В этой части уровень правового иммунитета судьи гораздо ниже, чем соответствующий уровень других должностных и даже не должностных лиц. Например, в отношении депутатов местного совета уголовное дело может быть возбуждено только Генеральным прокурором Украины, его заместителями, прокурорами Автономной Республики Крым, области, города Киева. То же касается адвокатов.

Во-вторых, существующий особый порядок ареста или задержания судьи не противоречит основным принципам уголовной ответственности и не препятствует привлечению к такой ответственности судьи, вина которого в совершенных преступлению обоснованно доказана.

Если говорить в целом, могу привести некоторую статистику действий в отношении судей. В 2007 году органами досудебного следствия расследовалось 27 уголовных дел, возбужденных в отношении судей преимущественно за совершение ими должностных преступлений и преступлений против правосудия. За этот период в отношении одного судьи был вынесен обвинительный приговор, 7 судей были отстранены от должности для обеспечения объективности расследования дел против них. На протяжении 2006–2008 годов Генеральная прокуратура лишь дважды обращалась к Председателю Верховного Суда с просьбой поддержать и внести в парламент представление о взятии судей под стражу в связи с их уклонением от следствия. В обоих случаях эти представления были поддержаны и внесены в Верховную Раду Украины.

– Если не отменять судейскую неприкосновенность (точнее, с учетом Вашей поправки, – предусмотренные Конституцией правовые гарантии независимости судьи), то как все же снизить уровень злоупотреблений судей?

- Нужно хорошо понимать две вещи. Первая – теоретически отмена таких гарантий может позволить себе лишь страна с чрезвычайно высоким уровнем демократии, правовое государство, в котором невозможно безосновательное обвинение лица и привлечение его к уголовной ответственности. Кстати, то же касается и депутатской неприкосновенности и неприкосновенности главы государства. К сожалению, Украину на сегодня такой страной признать нельзя.

Вторая – проблема служебных злоупотреблений судей путем отмены гарантий их независимости решена не будет. При серьезном государственном отношении эта проблема требует совсем другого подхода.

Во-первых, это осуществление мер пресечения, предусматривающих кардинальное изменение порядка отбора судей и повышения их квалификации, усиления материальных и организационных гарантий независимости.

Во-вторых, это существенное совершенствование механизма ответственности судьи – от четкого определения оснований такой ответственности до совершенно иных принципов деятельности Высшего совета юстиции, квалификационных комиссий, органов судейского самоуправления.

В-третьих, повышение эффективности деятельности правоохранительных органов, занятых предотвращением, выявлением и расследованием преступлений в сфере правосудия.

Как по каждому делу, здесь также могут быть два решения: простое и эффективное. Эффективное - намного сложнее. Но лишь оно дает возможность двигаться вперед.

Беседовал Сергей Пономаренко