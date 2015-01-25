Под обстрел боевиков в Мариуполе попали 67 домов, 4 школы и 3 детсада
02:23, 25 января 2015Общество
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В результате обстрела боевиками из градов Мариуполя погибли 29 мирных жителей, еще 93 раненых госпитализированы.
Боевики обстреляли мирных жителей / Фото УНИАН
Под обстрел в Мариуполе попали 53 многоэтажных и 14 частных домов, 4 школы и 3 детсада.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил мэр Мариуполя Юрий Хотлубей.
"Как результат 53 дома попали под обстрел, 14 домов частного сектор, 4 школы и три детских сада, и самая главная трагедия – 30 мирных жителей", - заявил Хотлубей.
Читайте такжеОбнародован список погибших и раненых из-за обстрела боевиками МариуполяКак сообщал УНИАН, в субботу, 24 января, в результате обстрела Мариуполя боевиками из "Градов" погибли 29 мирных жителей, еще 93 раненых госпитализированы. Ранее сообщалось о 30 погибших.
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