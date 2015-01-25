В ЕС события в Мариуполе назвали "возвращением Европы в кровавые годы западных Балкан"

Депутат ЕП подчеркнул, что то, что происходит в Мариуполе, является "самым печальным подтверждением того факта, что террористы, которые финансируются и поддерживаются Россией, не соблюдают никаких соглашений и откровенно плюют на призывы прекратить огонь".

"Кровь невинных мариупольцев это кровь, как лежит на Путине, и он не избежит ответственности. За гибель невинных людей стоит безответственная и бесперспективная политика России. Все призывы прекратить огонь должны сейчас прозвучать очень громко, потому что нельзя позволить, чтобы стрельба велась по мирному городу", - заявил он.

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Аушрявичюс сравнил Мариуполь с Сараево, назвав события в этом городе "возвращением Европы в кровавые годы западных Балкан".