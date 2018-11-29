В центре Запорожья подняли флаг ВМС в поддержку захваченных в плен моряков (фото, видео)
18:43, 29 ноября 2018Общество
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Запорожцы говорят: впервые флаг ВМС в городе поднимали в 2014 году во время первых дней оккупации Крыма.
На поднятие флага пришла посмотреть тысяча горожан/ фото УНИАН
Чтобы поддержать захваченных в плен украинских моряков, в центре Запорожья подняли флаг ВМС.
Как говорится в сюжете ТСН, сделать это призвали ветераны АТО. Их предложение мгновенно разошлось по соцсетям и, несмотря на мороз и рабочий день, на площадь перед облгосадминистрацией вышли около тысячи горожан.
Запорожцы говорят: впервые флаг ВМС в городе поднимали в 2014 году во время первых дней оккупации Крыма. Теперь люди снова хотят поддержать моряков и показать, что Запорожье – вместе с экипажами захваченных лодок.
В центре Запорожья подняли флаг ВМС, чтобы поддержать захваченных в плен украинских моряков
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