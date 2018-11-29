"Их уважают даже зэки": в Меджлисе рассказали о пребывании украинских моряков в плену у оккупантов

Украинские моряков разместили в так называемом "женском" блоке СИЗО, под названием "Монастырь".

Ситуация с захватом Россией в плен украинских военнослужащих в Черном море кардинально отличается от предыдущих дел с политзаключенными — гражданами Украины в РФ. Тогда захватывали одиночек, инкриминируя им какое-то выдуманное преступление, а здесь поднят вопрос об открытом военном конфликте.

Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает «Обозреватель». Он подчеркнул, что за последние 3-4 года ситуация в российских тюрьмах очень изменилась: патриотизм украинцев, которые демонстрировали несгибаемость духа и принципиальность, дал результат.

Читайте также24 матроса и 383 негодяя: командующий ВМС рассказал о соотношении сил в "Керченской битве"

"Отношение к политзаключенным в тюрьме меняется и (морякам. — Ред.) там сразу собрали первые необходимые вещи — сигареты, кофе, чай, сахар... Мне сказали, что к ним отнеслись с уважением. Я имею в виду зеки", — добавил Чийгоз .

Он пояснил, что украинских моряков разместили в так называемом "женском" блоке СИЗО, под названием "Монастырь". Контроль ФСИН там специально усиленный, максимально ограниченные возможности сообщений между камерами.

"Но я разговаривал с Нариманом (Джеляловим), попросил: учитывая, что родственников там нет и их передвижение будет очень проблематичным с территории Украины в Крым, чтобы организовали очередность, чтобы раз в месяц каждому из моряков заходила "передачка", — заверил Чийгоз, комментируя огромное количество необходимого, собранного крымчанами для военнопленных.

"Другое дело, что сейчас надо настроиться на то, чтобы мы через неделю или через месяц не успокоились, не прекратили помогать!" — подчеркнул он.