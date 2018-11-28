Полиция задержала злоумышленника, который пытался поджечь Андреевскую церковь "коктейлями Молотова"

Поиск сообщников злоумышленника продолжается.

Киевская полиция задержала одного из нападавших на Андреевскую церковь. Злоумышленником оказался 32-летний киевлянин.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

"Сотрудники полиции просмотрели видео с камер наблюдения, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к правонарушению причастен 32-летний местный житель, который ранее проблем с законом не имел. В его квартире изъяли одежду, гаджеты и зажигательные смеси. Сегодня мужчине объявили о подозрении и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", - рассказал Крищенко.

Он также отметил, что поиск сообщников злоумышленника продолжается.

Видео Полиции Киева

Как сообщал УНИАН, 15 ноября неизвестные злоумышленники забросали «коктейлями Молотова» двери стилобата Андреевской церкви и применили силу к коменданту помещения.

По данному факту полиция открыла два уголовных производства.