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Полиция задержала злоумышленника, который пытался поджечь Андреевскую церковь "коктейлями Молотова"

17:13, 28 ноября 2018
Общество
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Полиция задержала нападавшего на Андреевскую церковь / фото kyiv.npu.gov.ua

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Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

"Сотрудники полиции просмотрели видео с камер наблюдения, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к правонарушению причастен 32-летний местный житель, который ранее проблем с законом не имел. В его квартире изъяли одежду, гаджеты и зажигательные смеси. Сегодня мужчине объявили о подозрении и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", - рассказал Крищенко.

Он также отметил, что поиск сообщников злоумышленника продолжается.

Видео Полиции Киева

Как сообщал УНИАН, 15 ноября неизвестные злоумышленники забросали «коктейлями Молотова» двери стилобата Андреевской церкви и применили силу к коменданту помещения.

По данному факту полиция открыла два уголовных производства.

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Теги: #полиция#Киев#Андреевская церковь