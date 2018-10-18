В Киеве появилась улица Кубанской Украины

Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова в жилом массиве Лесной.

Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе на улицу Кубанской Украины.

Как сообщает пресс-служба Киевского горсовета, новое название выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани.

Читайте такжеКиевсовет переименовал Московский мост в Северный

Соответствующее общественное обсуждение относительно переименования проходило с 29 мая до 29 июля 2017 года на едином веб-портале территориальной общины города, где каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения.

Напомним, что улица Маршала Жукова расположена в жилом массиве Лесной, пролегает от улицы Киото до улицы Космонавта Волкова. Свое название она получила в 1974 году в честь советского военного деятеля, Маршала Советского Союза Георгия Жукова. До этого улица носила название "Полиграфическая" от расположенного в ее начале НИИ полиграфической промышленности.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко предлагает переименовать улицу Ивана Кудри в Киеве в честь сенатора США Джона Маккейна, который ушел из жизни 25 августа.