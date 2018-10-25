Верховный суд РФ признал законными 8 лет в колонии строгого режима для украинца Панова (фото)

Оккупанты обвинили Панова в "подготовке диверсий" в Крыму.

Верховный суд России признал законным решение "суда" в оккупированном Крыму - 8 лет колонии строгого режима для гражданина Украины Евгения Панова, обвиненного в "подготовке диверсий" на полуострове.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласила тройка судей Верховного суда России. Заседание прошло на минус четвертом этаже - в зале-бомбоубежище - в закрытом режиме.

"Приговор в отношении Панова Евгения оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - зачитал приговор судья.

Он также добавил, что решение может быть обжаловано в президиуме Верховного суда РФ.

Отвечая на вопрос УНИАН, Панов сказал, что не признает решение суда. "Всем привет! Слава Украине", - также заявил Панов, после чего его вывели из зала заседания.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов", якобы готовивших теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО "Лефортово", а позже вернули в Крым.

Российские спецслужбы утверждают, что задержанные Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины называют эти обвинения провокацией российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн).

Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима.