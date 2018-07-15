Приговоренного к 8 годам тюрьмы "крымского диверсанта" Панова этапируют в Россию – правозащитник

Руководитель Crimean Human Rights Group Ольга Скрипник отметила, что в Крыму нет колоний строгого режима, поэтому фигурант дела так называемых “украинских диверсантов” Евгений Панов, скорее всего, будет отбывать наказание в РФ.

Приговоренного к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима фигуранта дела так называемых "украинских диверсантов" Евгения Панова, скорее всего, этапируют из временно оккупированного Крыма на территорию РФ.

Об этом руководитель Crimean Human Rights Group Ольга Скрипник cказала в эфире UA:Крым, сообщается на странице группы в Facebook.

«По отношению к Евгению Панову мы видим, что «судья» был необъективен, он не учел заявление о пытках, не учел, что было много фальсификаций, то что, например, обыск автомобиля Евгения был проведен незаконно, то есть это все свидетельствует о его невиновности. Но «судья» игнорирует это все, и это является нарушением права на справедливый суд», - сказала правозащитник.

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Скрипник также подчеркнула, что после вступления в силу приговора Панова этапируют из Крыма в РФ, что будет нарушением международного гуманитарного права.

«Его этапируют из Крыма, поскольку на полуострове вообще нет колонии строгого режима. Я думаю, что это делается специально, для того чтобы прервать связи с семьей, для того чтобы родственникам, правозащитникам и адвокатам было труднее добраться до этих людей», - добавила Скрипник.

Она подчеркнула, что борьба за свободу Панова продолжается. На приговор готовится апелляционная жалоба, защита также собирает материалы для обращения в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании во временно оккупированном Крыму группы «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО «Лефортово», после – вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их провокацией российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн).

13 июля подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма приговорил Панова к 8 годам колонии строгого режима.