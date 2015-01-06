Рейсовые автобусы продолжают ездить в зону АТО - Донецкая ОГА

В то же время, сообщается, что, в связи с ограничениями введенными СНБО, некоторые маршруты движения изменены.

"В частности, рейсовые автобусы северной части области, которые ранее направлялись в Донецк через Дзержинск с выездом на горловскую трассу теперь движутся через г. Курахово", - сказано в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что Украина прекращает автобусное сообщение с зоной АТО. Представители пресс-службы Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекции) отметили, что автобусные перевозки на территории проведения АТО прекращаются во избежание угроз жизни и здоровью пассажиров.