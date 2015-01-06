Украина прекращает автобусное сообщение с зоной АТО
С 6 января 2015 года прекращается продажа билетов и перевозка пассажиров на автобусных маршрутах к остановкам, расположенным, согласно расписанию движения, на территории проведения антитеррористической операции.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция).
Как отметили представители ведомства, автобусные перевозки на территории проведения АТО прекращаются во избежание угроз жизни и здоровью пассажиров.
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Ранее УНИАН сообщал, что зону АТО закрывают для пассажирских поездов.
Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.