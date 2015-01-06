Украина прекращает автобусное сообщение с зоной АТО

Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция).

Как отметили представители ведомства, автобусные перевозки на территории проведения АТО прекращаются во избежание угроз жизни и здоровью пассажиров.

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Ранее УНИАН сообщал, что зону АТО закрывают для пассажирских поездов.

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.