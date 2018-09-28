Почти половина украинцев не считают себя европейцами

Большая часть украинцев считает, что для того, чтобы чувствовать себя европейцем, надо иметь соответствующий уровень материального благосостояния.

Почти половина опрошенных граждан Украины заявляют, что не считают себя европейцами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на круглом столе результаты общенационального социологического опроса населения Украины, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии при поддержке проекта Европейского Союза "Общественная синергия".

В частности, среди опрошенных 27,9% респондентов ответили, что скорее не считают себя европейцами, а 20,5% - безусловно не считают.

В то же время, 29% ответили, что скорее считают себя европейцами, и 15% - безусловно считают себя европейцами.

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Также социологи предложили опрошенным ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы почувствовать себя европейцами. Респонденты могли одновременно выбрать не более 3-х ответов из предложенных вариантов.

Так, 45,9% считают, что для этого надо иметь определенный уровень материального благосостояния, 33,9% - чувствовать себя защищенным законом, 21,2% - уважать ценности демократии и прав человека, 17,4% - чувствовать себя свободным человеком, 15% - ничего не надо, украинцы и так являются европейцами, 5,4% затруднились ответить.

Исследование проведено с 16 до 28 августа 2018 года. Всего был опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением Автономной республики Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

Как сообщал УНИАН, украинцы рассказали, кто по их мнению является движущей силой евроинтеграции в стране.