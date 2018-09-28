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Почти половина украинцев не считают себя европейцами

15:54, 28 сентября 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на круглом столе результаты общенационального социологического опроса населения Украины, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии при поддержке проекта Европейского Союза "Общественная синергия".

В частности, среди опрошенных 27,9% респондентов ответили, что скорее не считают себя европейцами, а 20,5% - безусловно не считают.

В то же время, 29% ответили, что скорее считают себя европейцами, и 15% - безусловно считают себя европейцами.

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Также социологи предложили опрошенным ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы почувствовать себя европейцами. Респонденты могли одновременно выбрать не более 3-х ответов из предложенных вариантов.

Так, 45,9% считают, что для этого надо иметь определенный уровень материального благосостояния, 33,9% - чувствовать себя защищенным законом, 21,2% - уважать ценности демократии и прав человека, 17,4% - чувствовать себя свободным человеком, 15% - ничего не надо, украинцы и так являются европейцами, 5,4% затруднились ответить.

Исследование проведено с 16 до 28 августа 2018 года. Всего был опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением Автономной республики Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

Как сообщал УНИАН, украинцы рассказали, кто по их мнению является движущей силой евроинтеграции в стране.

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Теги: #Европа#опрос