Украинцы рассказали, кто по их мнению является двигателем евроинтеграции в стране

Украинцы ответили, какие силы по их мнению больше всего способствуют евроинтеграции, и какие силы наибольше оказывают ей сопротивление.

44,5% опрошенных граждан Украины считают, что президент наиболее активно способствует процессам европейской интеграции государства, и менее трети - 21,1% - считают украинских олигархов теми, кто больше вчсего сдерживает евроинтеграцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на круглом столе результаты общенационального социологического опроса населения Украины, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии при поддержке проекта Европейского Союза «Общественное синергия».

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В частности, социологи спросили у респондентов, какие силы являются двигателем, а какие сдерживателем (тормозом) евроинтеграции Украины. Опрашиваемые могли одновременно выбрать не более пяти ответов.

Также, 27,6% опрошенных считают двигателем правительство, 17% - само население, 14,8% - Верховную Раду, 11,7% - политические силы, составляющие коалицию большинства в парламенте (Блок Петра Порошенко и Народный фронт), 9, 3% - общественные организации и общественные деятели, 8,9% - политические силы, которые вышли из коалиции (Самопомич, Батькивщина, Радикальная партия Олега Ляшко), 7% - украинский бизнес. В то же время, 25% не смогли ответить на вопрос о двигателях евроинтеграции.

В то же время, наибольшим сдерживателем респонденты считают украинских олигархов (21,1%). Также, по мнению опрошенных, евроинтеграцию Украины тормозят чиновники и бюрократия (17,6%), Россия (16%), Верховная Рада (15,7%), оппозиция (Оппозиционный блок и другие) - 14,1%, правительство (12,1%), президент (11,7%) и непосредственно сам Евросоюз (9,6%). По этому вопросу 29,5% респондентов затруднились ответить.

Исследование проведено с 16 по 28 августа 2018 года. Всего был опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением Автономной республики Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.