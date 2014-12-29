Украинцы больше всего доверяют волонтерам и военным-добровольцам, а меньше всего – судам и ГПУ

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу ZN.UA Киевским международным институтом социологии.

Мы попросили респондентов оценить по 10-балльной шкале доверие или недоверие к ряду властных и общественных институтов. В предложенной шкале 1 балл — "совсем не доверяю", а 10 баллов — "полностью доверяю". И оказалось, что самым высоким рейтингом обладают не Верховный главнокомандующий, не премьер-министр, не Кабинет министров и не Минобороны. Более всего люди доверяют волонтерам — 7,3 балла из 10.

Абсолютное, десятибалльное доверие к волонтерам испытывает 22,6% граждан Украины. В Херсоне этот показатель достигает 45%. На Галиччине — 44. В Черновцах — 38%. А вот в Харьковской области лишь 9% и 6 — в Донецкой, в то время как в тревожной Одесской — 18%. Совсем не доверяет волонтерам в нашей стране лишь около 5%. Таких на Востоке и Юге по 7%, а в Донецкой — 12,8%.

На втором месте в рейтинге доверия украинцев — добровольческие батальоны — 7 баллов. И каждый четвертый житель страны испытывает к ним полное доверие — 41,7% на Западе; 27 — в Центре; 22 — на Юге; 15 — на Востоке и 4,1% на Донбассе. Полностью не доверяют батальонам 34,6% жителей Донецкой области; 27 — Херсонщины и 2 — Галичины. Но что интересно, негативный показатель не зашкаливает в Харьковской и Одесской областях — 14,4 и 13% соответственно.

Интересно, что абсолютное доверие к батальонам (24,5%) в три раза превышает абсолютное доверие к президенту страны — 8,3%.

Сразу за батальонами в рейтинге уровня доверия — церковь - 7 баллов. Однако полностью ей доверяют 19,3%. Традиционно на Западе таковых 35,3%. На Юге — 18,4. В Центре — 16,8. На Востоке — 9,8 (в первую очередь за счет Харьковщины, где абсолютное доверие составляет лишь 3,2%). А вот на Донбассе полностью доверяет церкви 11,5%.

Всего по стране абсолютно не доверяют этому институту только 7,5%. При этом на Западе таковых — 2,5. В Центре — 3,2. А на Донбассе — 10,5%.

На четвертом месте — армия. 6,4 балла. На 10 баллов украинской армии доверяют 16,7%. Это на треть меньше, чем батальонам.

Пятая позиция — у общественных организаций. Так же 6,4 балла. Однако полное доверие к активистам гражданского общества испытывает 11%. А недоверие — 2,4. Самое низкое доверие к общественным организациям на Востоке и Юге страны — 9,2 и 12,3% соответственно.

На шестом месте — президент Украины, Верховный главнокомандующий. 5,3 балла. Напомним, что абсолютно Петру Порошенко доверяет 8,3%, совсем не доверяет — 14,3%.

На седьмом месте — премьер-министр Украины. Доверие к Арсению Яценюку граждане страны оценили в 5,2 балла. На этапе еще неполного осознания радикальных новшеств правительства 7,5% респондентов оказали Яценюку полное 10-балльное доверие. А 16% отметили вариант — "совсем не доверяю". Самая высокая поддержка среди абсолютно доверяющих у премьера, разумеется, на Западе страны —– 12,7%. 8,8% — в Центре. 6,9 — на Юге. 3,5 — на Востоке и 1,4% — на Донбассе. И, соответственно, наоборот — концентрированный антирейтинг на Донбассе — 29,4%. На Западе он составляет 5,7%.

На восьмом месте — СМИ — 5,1 балла. Если после Майдана СМИ входили в тройку институтов, которым оказывалось самое высокое доверие, то сегодня мы вынуждены отметить падение авторитета. Средства массовой информации в своем большинстве смешались со средствами массовой пропаганды. По этой причине абсолютно доверяет СМИ лишь 2,4% украинцев. На Западе таких — 4%. На Донбассе — 0,3. Абсолютное недоверие, оцененное в 1 балл, более выразительно: 11% — по стране. 4,4 — на Западе; 4,8 — в Центре; 15,8 — на Востоке; 20,7 — на Юге; 21,2% — на Донбассе.

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На девятой позиции — Кабинет министров Украины с показателем доверия в 4,7 балла из 10. Правительству полностью доверяет 4% украинцев. От 6% — в Центре, до 1% — на Донбассе. Совершенно не доверяет украинскому правительству 15% граждан. Каждый третий из них проживает на Юге; каждый четвертый — на Донбассе; каждый пятый — на Востоке.

На десятой позиции — Верховная Рада — 4,5 балла. 16,3% украинцев совсем не доверяет Верховной Раде. Лидер скептиков Юг — 34,7%. За ними Донбасс — 27,6. Восток — 21,8. Запад — 9,2. И осторожный Центр — 7,1%. Полностью же, на 10 баллов, парламенту доверяет только 3% граждан. От 0,5 — на Донбассе до 4,4% — на Западе.

На одиннадцатом месте — СБУ — 3,8 балла. Полностью доверяет спецслужбе всего 2% населения.

На двенадцатом месте — МВД — 3,4 балла. Каждый пятый украинец — 24,8% — совершенно не доверяет Министерству внутренних дел. 39,3% из них — южане. Каждый четвертый — живет на Востоке, Донбассе и Западе. И только 18,3% ментоненавистников проживает в Центре. Что касается абсолютного доверия, его испытывает полтора процента граждан. От 0,1% — на Донбассе до 2,6 — в Центре.

На тринадцатом месте — Генеральная прокуратура — 3,3 балла из 10 возможных. Полное недоверие — 28%. Полное доверие — 1,4%.

И заключают рейтинг народного доверия те, кто должен был его возглавлять. Те, от кого зависит защита права граждан на справедливость — суды. 3 балла. Совсем не доверяет людям в мантиях 32% украинцев: 47 — на Юге; 41 — на Западе; 27,6 — на Востоке; 27 — на Донбассе и 25,5% — в Центре. Вот такую "Европу" показало социологическое вскрытие. 10 баллов доверия отечественным судам выставил всего лишь 1,6% опрошенных. От 0,3 — на Донбассе до 2,3% — в Центре.

Исследование "Мнения и взгляды населения Украины: Декабрь 2014 года" проводилось по заказу ZN.UA Киевским международным институтом социологии 4-19 декабря 2014 года. В ходе исследования было проведено 3035 интервью с взрослыми жителями Украины, которые проживают в 179 населенных пунктах Украины.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.