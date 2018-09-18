цей матеріал доступний українською

Оккупанты в ОРЛО заставили местных засыпать дорожные ямы грязью и назвали это "субботником" – журналист

01:29, 18 сентября 2018
Общество
767 0
Ямы засыпали грязью / скриншот

В Перевальском районе Луганской области оккупанты вывалили на дорогу грузовик грязи, согнали местных, заставили их засыпать грязью выбоины и назвали это субботником.

Читайте такжеРоссийская рэперша едет выступать в оккупированный Луганск

Как сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter, пропагандисты «ЛНР» даже сняли об этом сюжет.

«В Перевальском районе ЛНРовцы вывалили на дорогу грузовик грязи, согнали местных, заставили их засыпать грязью выбоины и назвали это субботником. Да еще и сюжет об этом сняли. Наверно, подразумевается, что этот позор у кого-то должен вызвать чувство гордости и патриотизма», – говорится в сообщении.

Ранее журналист Казанский разоблачил вранье пропагандистов «ДНР» об «убийце Захарченко» – им оккупанты назвали задержанного еще в ноябре 2017 года Александра Погорелова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЛНР#пропаганда