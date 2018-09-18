Оккупанты в ОРЛО заставили местных засыпать дорожные ямы грязью и назвали это "субботником" – журналист

Блогер отмечает, что, вероятно, пропагандисты хотят вызвать этим позором чувство "гордости и патриотизма".

В Перевальском районе Луганской области оккупанты вывалили на дорогу грузовик грязи, согнали местных, заставили их засыпать грязью выбоины и назвали это субботником.

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Как сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter, пропагандисты «ЛНР» даже сняли об этом сюжет.

«В Перевальском районе ЛНРовцы вывалили на дорогу грузовик грязи, согнали местных, заставили их засыпать грязью выбоины и назвали это субботником. Да еще и сюжет об этом сняли. Наверно, подразумевается, что этот позор у кого-то должен вызвать чувство гордости и патриотизма», – говорится в сообщении.

В Перевальском районе ЛНРовцы вывалили на дорогу грузовик грязи, согнали местных, заставили их засыпать грязью выбоины и назвали это субботником. Да еще и сюжет об этом сняли.



Наверно, подразумевается, что этот позор у кого-то должен вызвать чувство гордости и патриотизма pic.twitter.com/5QzgPMEu1r — Денис Казанський (@den_kazansky) 17 вересня 2018 р.

Ранее журналист Казанский разоблачил вранье пропагандистов «ДНР» об «убийце Захарченко» – им оккупанты назвали задержанного еще в ноябре 2017 года Александра Погорелова.