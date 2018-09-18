Оккупанты в ОРЛО заставили местных засыпать дорожные ямы грязью и назвали это "субботником" – журналист
В Перевальском районе Луганской области оккупанты вывалили на дорогу грузовик грязи, согнали местных, заставили их засыпать грязью выбоины и назвали это субботником.
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Как сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter, пропагандисты «ЛНР» даже сняли об этом сюжет.
«В Перевальском районе ЛНРовцы вывалили на дорогу грузовик грязи, согнали местных, заставили их засыпать грязью выбоины и назвали это субботником. Да еще и сюжет об этом сняли. Наверно, подразумевается, что этот позор у кого-то должен вызвать чувство гордости и патриотизма», – говорится в сообщении.
В Перевальском районе ЛНРовцы вывалили на дорогу грузовик грязи, согнали местных, заставили их засыпать грязью выбоины и назвали это субботником. Да еще и сюжет об этом сняли.— Денис Казанський (@den_kazansky) 17 вересня 2018 р.
Наверно, подразумевается, что этот позор у кого-то должен вызвать чувство гордости и патриотизма pic.twitter.com/5QzgPMEu1r
Ранее журналист Казанский разоблачил вранье пропагандистов «ДНР» об «убийце Захарченко» – им оккупанты назвали задержанного еще в ноябре 2017 года Александра Погорелова.