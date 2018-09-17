Кто убил Захарченко: боевиков "ДНР" поймали на лжи (фото)

В ''ДНР'' нашли "организатора" покушения на Захарченко.

В "ДНР" поймали якобы агента СБУ Александра Погорелова, который, по словам террористов, организовал покушение на главаря псевдореспублики Александра Захарченко.

По всем пропагандистским росСМИ разгоняют очередное видео, на котором Погорелов рассказывает, как он "работал на СБУ, получал бомбы, устанавливал их в ресторанах и кафе", пишет журналист Денис Казанский для "Обозревателя".

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"Правда, есть одна маленькая деталь. В гугле за 5 минут находится имя Александра Погорелова, которого боевики "ДНР" схватили на блокпосту в Еленовке еще в ноябре 2017 года. То есть, почти за год до убийства Захарченко... И вот теперь, спустя две недели после убийства Захарченко, бедолагу извлекли из подвала и заставили признаваться, что он страшный террорист, который закладывал взрывчатку", - отметил Казанский.

Ранее ресурсы боевиков сообщили, что по подозрению в покушении на главаря "ДНР" Александра Захарченко задержали жителя Донбасса Александра Погорелова.