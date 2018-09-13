"Потихоньку умираем": журналисты показали жизнь в оставшейся без "Казантипа" крымской Поповке (видео)

Когда поток туристов в Поповку иссяк, упала и прибыль.

Раньше село Поповка принимало фестиваль электронной музыки "Казантип", но после аннексии Крыма его запретили.

"Казантип" закрыли, поскольку, по словам российской власти, гости употребляли наркотики, говорится в сюжете "Крым.Реалии".

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Фестиваль приносил жителям Поповки немалые деньги. Когда поток туристов иссяк, упала и прибыль.

"Потихоньку умираем. Везде висят объявления "Продаю". Это не от хорошей жизни", "Раньше было совсем по-другому. Украина была... Мы ждали всегда Россию, а сейчас у нас дороже, чем в РФ", "Невозможно и непредсказуемо стало жить", - сетуют местные жители.

Ранее в сети показали фотографии с места проведения некогда популярного фестиваля "Казантип", который после оккупации Крыма был отменен.