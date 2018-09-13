"Потихоньку умираем": журналисты показали жизнь в оставшейся без "Казантипа" крымской Поповке (видео)
Раньше село Поповка принимало фестиваль электронной музыки "Казантип", но после аннексии Крыма его запретили.
"Казантип" закрыли, поскольку, по словам российской власти, гости употребляли наркотики, говорится в сюжете "Крым.Реалии".
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Фестиваль приносил жителям Поповки немалые деньги. Когда поток туристов иссяк, упала и прибыль.
"Потихоньку умираем. Везде висят объявления "Продаю". Это не от хорошей жизни", "Раньше было совсем по-другому. Украина была... Мы ждали всегда Россию, а сейчас у нас дороже, чем в РФ", "Невозможно и непредсказуемо стало жить", - сетуют местные жители.
Ранее в сети показали фотографии с места проведения некогда популярного фестиваля "Казантип", который после оккупации Крыма был отменен.