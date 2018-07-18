В Сети показали "постапокалиптические" фото с места проведения "Казантипа" в Крыму

В Поповке, где проводился фестиваль, практически нет людей, а остатки декораций напоминают сюжет постапокалиптических фильмов.

В Сети показали фотографии с места проведения некогда популярного фестиваля «Казантип», который после оккупации Крыма был отменен.

Судя по опубликованным на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter фотографиям, в Поповке, где проводился фестиваль, практически нет людей, а остатки декораций напоминают сюжет постапокалиптических фильмов.

«И на обломках Казантипа напишут просто- Кин Дза Дза...», – пишет блоггер.

И на обломках Казантипа напишут просто-

Кин Дза Дза... pic.twitter.com/2iuSUJiiHH — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 липня 2018 р.