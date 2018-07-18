В Сети показали "постапокалиптические" фото с места проведения "Казантипа" в Крыму
20:41, 18 июля 2018Общество
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В Поповке, где проводился фестиваль, практически нет людей, а остатки декораций напоминают сюжет постапокалиптических фильмов.
На пляже практические нет людей / фото RoksolanaToday&Крым
В Сети показали фотографии с места проведения некогда популярного фестиваля «Казантип», который после оккупации Крыма был отменен.
Судя по опубликованным на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter фотографиям, в Поповке, где проводился фестиваль, практически нет людей, а остатки декораций напоминают сюжет постапокалиптических фильмов.
«И на обломках Казантипа напишут просто- Кин Дза Дза...», – пишет блоггер.
фото RoksolanaToday&Крым
фото RoksolanaToday&Крым
фото RoksolanaToday&Крым
И на обломках Казантипа напишут просто-— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 липня 2018 р.
Кин Дза Дза... pic.twitter.com/2iuSUJiiHH
Поповка, Казантип— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 липня 2018 р.
почти так же показательно как Ж.Д. вокзалы в Крыму
вокзалы без поездов
республики без счастья pic.twitter.com/UUSAC54OF7
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