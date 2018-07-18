В Сети показали "постапокалиптические" фото с места проведения "Казантипа" в Крыму

20:41, 18 июля 2018
Общество
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На пляже практические нет людей / фото RoksolanaToday&Крым

Судя по опубликованным на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter фотографиям, в Поповке, где проводился фестиваль, практически нет людей, а остатки декораций напоминают сюжет постапокалиптических фильмов.

«И на обломках Казантипа напишут просто- Кин Дза Дза...», – пишет блоггер.

фото RoksolanaToday&amp;Крым
фото RoksolanaToday&amp;Крым
фото RoksolanaToday&amp;Крым

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Теги: #оккупация#Крым