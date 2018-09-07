Почему в украинском обществе страшно жить

В последнее время в соцсетях или же на новостных сайтах всех калибров стали все чаще попадаться сообщения о том, что где-то в Украине кого-то избили по абсолютно не укладывающейся в голове причине, а то и вообще просто потому, что не так посмотрел. С одной стороны, можно сделать поправку на стремительное распространение информационных технологий: у жертв появилось больше площадок, чтобы высказаться, а новостные ресурсы поняли, что такие темы всегда «цепляют» читателя, и принялись активнее их освещать. Однако факт остается фактом: в нашем обществе все еще очень много нетерпимости. И порой складывается впечатление, что для многих это в порядке вещей. По крайней мере, пока проявление агрессии на почве нетерпимости не коснется их самих.

Группы агрессивных молодчиков избивали других парней, почему-то просто решив из-за их внешнего вида, что они - нетрадиционной ориентации

Один из самых свежих примеров - 6 сентября в самом центре столицы толпа подростков спортивной наружности сначала словесно, а потом и физически атаковала группу представителей ЛГБТ, отдыхающих на лавочке. Дошло до того, что одного из парней при этом трижды ударили ножом в область сердца. Можно было бы включить «режим моралиста», мол, страна у нас еще не готова принять людей нетрадиционной ориентации, все на взводе из-за непрекращающейся российской агрессии, а конфликт просто вышел из-под контроля… Да. Только случаи эти не единичные.

Уже бывало и такое, что группы агрессивных молодчиков избивали других парней, почему-то просто решив из-за их внешнего вида, что они - нетрадиционной ориентации, не особо разбираясь, так ли это на самом деле.

Такое впечатление, что избивать кого-то только из-за того, что тебе в нем что-то не нравится, стало нормой

Еще один дичайший случай произошел в том же Киеве сразу после Марша равенства в июне 2018 года. Тогда у метро «Крещатик» группа подростков облила напитком девушку из категории «сочувствующих», возвращающуюся домой с акции. Нападавшие еще и додумались снять на видео свой трусливый поступок. Вид у них при этом был такой, будто они совершили подвиг, соизмеримый по масштабу с предотвращением масштабного теракта или спасением полсотни детей из горящего дома. Однако вряд ли защитники «традиционных семейных ценностей» должны вести себя так по отношению к девушкам. Хотя, возможно, именно такими они себе и представляют эти традиционные ценности…

И тут мы подходим к другой проблеме. Такое впечатление, что избивать кого-то только из-за того, что тебе в нем что-то не нравится, стало нормой. Буквально на этой неделе на Днепропетровщине произошло сразу два неприятных инцидента, не связанных друг с другом. В первом из них волонтера избили за то, что он просто проходил мимо автомобиля нападавшего «в слишком хорошем настроении», во втором - подросток пострадал из-за наводки двух своих бывших девушек, оказавшихся на него за что-то там в обиде.

Конечно, подростковая агрессия - это отдельная тема. То и дело мы слышим сообщения о том, как группа подростков избила кого-то просто потому, что он или она не вписывается в их компанию, в их стиль жизни или из-за того, что они там что-то не поделили. Такая агрессия исходит как от парней, так и девушек. Или же вопиющие истории об издевательствах над животными со стороны подростков. Здесь уже проблема кроется в воспитании – как дома, так и в школе. Детям банально не прививается толерантное отношение к другим.

Нетерпимость настолько плотно засела в нашей жизни, что мы ее уже попросту не замечаем

Еще можно вспомнить регулярные истории об избиениях очередного волонтера или активиста. Однако в таких случаях прослеживается хоть какая-то причинно-следственная связь: своими действиям жертва кому-то не угодила. Впрочем, это совершенно не значит, что такие действия допустимы.

Но проблема явно намного шире, и корень ее лежит в общем уровне нетерпимости в обществе. Нетерпимость настолько плотно засела в нашей жизни, что мы ее уже попросту не замечаем. И далеко не всегда речь идет о проявлении насилия, это просто наиболее тяжелая форма.

Взять хотя бы историю с харьковской паралимпийской спортсменкой, которая столкнулась с вопиющим фактом нетерпимости, когда ее соседи начали публично выступать против строительства пандуса у ее подъезда. А потом еще начали угрожать девушке судом из-за того, что она обнародовала видео конфликта. Вроде бы страна уже 27 лет как независимая, а дух «совка» продолжает витать в воздухе. Это в советском обществе все должны были соответствовать определенным критериям: шаг влево, шаг вправо, расстрел. И не было в нем ни геев, ни инвалидов, ни секса. А проявлять нетерпимость по отношению к кому-то не такому, как все, было в общем-то нормой. Но мы же так упорно подчеркиваем, что мы уже давно не в СССР и всеми силами рвемся в толерантную Европу!

Тем не менее, сколько ежедневно можно встретить критики в узком кругу друзей или массовой травли кого-то в соцсетях за внешний вид, вкусы, манеру поведения, методы работы и что угодно еще. И постепенно складывается впечатление, что это - норма. До тех пор, конечно, пока мы сами не становимся объектом, на который направлено общественное порицание.

Люди стесняются лишний раз просто так проявлять эмоции или опасаются рассказывать о каких-то аспектах своей жизни

А ведь все начинается с малого. Сегодня кто-то решит отвернуться и «не заметить», как кого-то другого беспричинно унижают. Завтра он присоединится к коллективному порицанию кого-то на полях Фейсбука или на лавочке под подъездом. А послезавтра решит, что вполне можно кого-то ударить просто потому, что этот кто-то каким-то своими особенностями или поступками «оскорбляет его чувства». Вот так из маленькой невинной нетерпимости и вырастает большая отравляющая нетерпимость.

С другой стороны, многие и спустя 27 лет после развала СССР продолжают оставаться «зашоренными» и одновременно зацикленными на том, что о них подумают окружающие. Люди стесняются лишний раз просто так проявлять эмоции или опасаются рассказывать о каких-то аспектах своей жизни - просто потому, что боятся осуждения со стороны окружающих, что общество их не примет. Станет по отношению к ним нетерпимым.

В итоге, замкнутый круг: человек не проявляет свою внутреннюю свободу, опасаясь нетерпимого отношения со стороны окружающих, но и другим не позволяет открыться.

Конечно, проблема эта существует не только в Украине. По всему миру то и дело всплывают сообщения о различных актах нетерпимости. С той лишь разницей, что в одних странах общественность моментально восстает, не давая нетерпимости никаких шансов. В других - предпочитает закрыть глаза. А в третьих - и вовсе подхватывают эстафету нетерпимости. В какой категории хотим оказаться мы?

Марина Григоренко