Соседи спортсменки-инвалида из Харькова хотят засудить ее за публикацию видео с их ссорой из-за пандуса

Спортсменка заявила, что не собирается молчать, а будет защищать свои права и в случае, если соседка исполнит свое намерение, Анна подаст встречный иск - за дискриминацию прав людей с ограниченными возможностями.

Соседка члена паралимпийской сборной Анны Пашковой собирается подавать в суд за то, что девушка обнародовала видео с их ссорой из-за пандуса.

Об этом Пашкова сообщила на своей странице в Facebook.

"Когда я снимала видео, даже в мыслях не было ни на кого нападать. Я наоборот защищалась.В тот день я сама пыталась перед соседями отстоять свои права. Никакой поддержки у меня не было", - пишет девушка.

Спортсменка заявила, что не собирается молчать, а будет защищать свои права и в случае, если соседка исполнит свое намерение, Анна подаст встречный иск - за дискриминацию прав людей с ограниченными возможностями.

Читайте такжеСкандал со спортсменкой-инвалидом в Харькове: пандус у дома девушки начали устанавливать под ругань соседки (фото)

Житель первого этажа Борис Заславский подтвердил, что его мать Елена собирается подать на Пашкову в суд: мол после публикации ролика в адрес женщины начали поступать угрозы, пишет издание "Ньюзрум".

"В комментариях пишут, что нам ноги переломать нужно. Да, я взрослый человек и понимаю, что неадекватных людей хватает. Но всегда из нескольких десятков тех, кто пишет, находится один-два, которые додумываются применить силу. Я взрослый мужчина, мне они ничего не сделают, но я беспокоюсь за маму, жену и детей", - рассказал Борис.

Он также выразил подозрение, что Пашкова распространила его номер телефона. Такой поступок, по словам Бориса, подтверждает нежелание Анны решить проблему мирным путем.

Харьковчанка пожаловалась Кернесу на нехватку пандусов в метро

"Иногда звонят нормальные люди, которые тебя слышат и поддерживают диалог, а есть те, кто просто говорит, какие мы нелюди. Никто из них даже не пытался услышать нашу позицию. Я не отрицаю того, что мама вспылила, но почему, если уже Аня выкладывала это видео, она не опубликовала часть, где я успокаивал свою мать", - добавил Борис.

Сама Пашкова заявляет, что никому номер соседей не давала. Кроме того девушка уже нашла адвоката, который, возможно, будет представлять ее интересы в суде.

Как сообщал УНИАН, в Харькове разъяренные соседи не позволили спортсменке-инвалиду установить в подъезде пандус.