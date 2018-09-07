В Херсонской области закрыли ряд школ и детсадов из-за "химатаки" в Крыму

Детей из приграничных с Крымом населенных пунктов отправят на оздоровление в лагеря на Черноморском побережье.

В населенных пунктах Каланчакского и Чаплинского районов Херсонской области приостановлен учебный процесс в школах и детских садах в связи с экологической ситуацией на севере временно оккупированного Крыма в связи с деятельностью завода «Крымский титан».

Как сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации, соответствующее решение было принято в ночь с 6 на 7 сентября на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно решению, принято приостановить образовательный процесс в школах и детских садах, находящихся в зоне возможного поражения.

Также комиссия постановила отправить детей из приграничных с Крымом населенных пунктов на оздоровление в лагеря на Черноморском побережье.

Кроме того, на заседании принято решение приостановить работу пунктов пропуска «Каланчак», «Чаплинка» в сторону оккупированного полуострова. На территорию Крыма можно попасть только через пункт пропуска «Чонгар».

В пунктах пропуска «Каланчак» и «Чаплинка» оборудованы мобильные медпункты для возможного оказания помощи пострадавшим в случае необходимости.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к заключению, что источником испарения могло стать содержание кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области пограничники фиксируют наличие токсичных веществ в воздухе. 4 сентября несколько пограничников на админгранице почувствовали ухудшение состояния здоровья из-за химических выбросов завода.

5 сентября представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.