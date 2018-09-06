В зоне выбросов "Крымского титана" находятся шесть сел Херсонской области - ОГА

В селах, расположенных на админгранице с Крымом, закончились медицинские маски.

В Херсонской области, в Каланчакском и Чаплинском районах, шесть сел находятся в зоне выбросов завода "Крымский Титан", расположенного недалеко от оккупированного Армянска.

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Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Гордеев, передает "Громадське радіо". По его словам, шесть населенных пунктов Херсонской области в Каланчакском и Чаплинском районах подпадают под выбросы завода, в зависимости от направления ветра.

"Нельзя сказать, что так было всегда. Выбросы такого характера - это жирные отложения с содержанием сернистой кислоты и другими ингредиентами. Такого еще не было. Мы круглосуточно проводим мониторинг воздуха. Работают медицинские группы для того, чтобы обнаружить причинно-следственную связь между плохим самочувствием и химическими элементами, которые есть в воздухе и на этой территории", - сказал Гордеев.

Он отрицает, что причиной загрязнения являются кислотонакопитель, как утверждает оккупационная власть. По его словам, вредными являются выбросы завода. «Это выбросы непосредственно с завода во время технологического процесса, которые им не контролируются. Если мы посмотрим, как дым идет из труб, то он поднимается на некоторую высоту, затем из-за тяжести оседает ближе к земле и превращается из белого в коричневый», - рассказал председатель ОГА.

По его словам, оснований для эвакуации жителей сел у админграницы с оккупированным Крымом пока нет.

Он также отметил, что после того, как медики сделают выводы обследований, областные власти решат, приостанавливать ли учебный процесс для дошкольников.

"На сегодняшний день медики контролируют ситуацию, обследуют детей. Мы при этом готовим модели поведения, у нас есть мощности, ресурсы для того, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций можно было эвакуировать», - сказал Гордеев.

В настоящее время средства защиты, которые люди скупают после выбросов на заводе, закончились в селах, расположенных вблизи с административной границей с Крымом. Однако, несмотря на это, дети продолжают ходить в школы и детские сады, поскольку для закрытия учебных заведений необходимы официальные замеры врачей и экологов, которые приехали накануне, 5 сентября.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области госпитализировали в областную больницу 15 детей с подозрением на химическое отравление в результате выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан".

Как сообщал УНИАН, 27 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. В связи с риском экологической катастрофы "Крымский титан" приостанавливает производство на две недели, а оккупационные власти эвакуировали детей из Армянска в санатории на побережье.

На админгранице с Крымом были зафиксированы первые случаи отравлений пограничников, которые работают в непосредственной близости от завода "Крымский титан".