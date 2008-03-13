Перевозчики жалуются, что киевская власть их разводит и вешает на уши лапшу

Исполнительный директор Ассоциации перевозчиков-работодателей "Столица" Валерий ЛИПЕЦКИЙ заявляет, что киевская городская власть игнорирует требования частных перевозчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Нас все игнорируют. Второй день стоят машины. Две тысячи машин не работают два дня. И на это никто не реагирует», - сказал В.ЛИПЕЦКИЙ, добавив, что «ШПИЛЕВОЙ, который не имеет никаких полномочий, лапшу на уши вешает, разводит всех и все».

Он обратил внимание на то, что столичная власть заявляет о необходимости потратить 1 млрд. грн., чтобы закупить 500 автобусов для города. «А эти 500 автобусов уже стоят на улице – уже куплены, проинвестированы. Люди 400 млн. грн. вложили инвестиций, купили эти автобусы, взяли кредиты, а сегодня их никто не возвращает. И что сейчас им делать?», - спросил В.ЛИПЕЦКИЙ.

По его словам, сегодня в центре Киева в акции протеста задействовано 600 микроавтобусов, которые стоят от здания Верховной Рады до Бессарабской площади. Акция сегодня будет длиться до 18 часов.

Относительно дальнейших планов В.ЛИПЕЦКИЙ сказал, что пока не знает, как дальше будут действовать протестанты. В то же время он отметил, что планируется проведение всеукраинской забастовки.

«Нас уже полностью поддержали 8 областей Украины. С нами - Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков, Всеукраинская ассоциация таксистов, нас поддержали все ассоциации грузовых перевозок. Если будет спланирована всеукраинская акция, я думаю, в Киеве хватит своих машин. В частности, это легковые такси – их 15 тысяч, 2,5 тысячи маршрутных такси, грузовиков тысячи три-четыре. А те будут в нашу поддержку останавливаться у себя в регионах», - сообщил В.ЛИПЕЦКИЙ, пояснив, что у региональных перевозчиков также есть проблемы.

По его словам, вчера во время первого дня акции протеста перевозчиков для обеспечения проезда киевлян начальник «Киевпастранса» Николай ЛАМБУЦКИЙ «выгнал на маршруты все, что у него только могло кататься».

Кроме того, заявил В.ЛИПЕЦКИЙ, Н.ЛАМБУЦКИЙ пустил на свои маршруты "нелегалов из Киевской области". «Они работали – нелегалы, которые никакого отношения к Киеву не имеют», - отметил В.ЛИПЕЦКИЙ.

Он также опроверг заявления представителей киевской власти, что частным перевозчикам разрешено отпустить тарифы.

В.ЛИПЕЦКИЙ напомнил, что вчера, в частности, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на пресс-конференции сказал, что не позволит поднимать тарифы на перевозку в столице, а раньше первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС говорил, что свободный тариф - в границах от 0,75 грн. до 1,75 грн.

«То есть, эти тарифы, которые действуют сегодня. То есть, мы можем быть свободными только в этих границах, а если нас эти границы не устраивают, то как быть свободными?», -спросил В.ЛИПЕЦКИЙ.

В свою очередь, начальник Главного управления транспорта КГГА Иван ШПИЛЕВОЙ отказался пока разъяснять ситуацию с решением проблем перевозчиков. По его словам, пока еще ничего не ясно и никакое решение не принято.

Как сообщал УНИАН, 12 марта перевозчики маршрутных такси столицы начали забастовку, требуя повышения тарифов на перевозку пассажиров. В тот же день председатель Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталий РЕВА сообщил, что водители маршрутных такси 13 марта заблокируют центр Киева, если столичная власть не выполнит их требования.

Сегодня, 13 марта, в центре Киева ограниченно движение транспорта из-за забастовки частных перевозчиков. Владельцы маршруток расставили свой подвижной состав по обе стороны проезжей части таких центральных улиц столицы, как Крещатик, Богдана Хмельницкого и других.