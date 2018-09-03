День знаний в Украине: как школы провели праздник первого звонка (фоторепортаж)

Впервые за парты село более 448 тыс. учеников.

Сегодня, 3 сентября, в Украине продолжают праздновать День знаний. В этом году Министерство образования разрешило учебным заведениям по своему усмотрению устанавливать дату празднований.

Как сообщал УНИАН, в этом году в школы пошли свыше 448,5 тысяч первоклассников, которые будут учиться 12 лет по новым государственным стандартом начального общего образования.

Больше всего первоклассников - на Днепропетровщине - 38,1 тыс. Меньше всего - на неоккупированной территории Луганской области - 1,1 тыс. школьников.

В столичные школы пойдут почти 34 тысячи первоклассников.

С этого учебного года в Украине начала действовать Новая украинская школа. Дети будут учиться 12 лет. Школьное образование будет состоять из 3 уровней. Начальная продлится 4 года. Средняя - с 5 по 9 класс. Старшая школа будет профильной.

Читайте такжеВ Украине сегодня отмечают День знаний (видео)

Учебные заведения также по своему усмотрению выбирали формат проведения праздника первого звонка. Многие школы традиционно устроили линейки. В некоторые школы даже пришли чиновники. Многие заведения отказались от линеек. Устроили дискотеки, пикники или квесты.

В большинстве школ первоклассники пришли на линейку в вышиванках или в форме: белый верх и темный низ. Девочки с бантами на голове. Мальчики - с бабочками или галстуками на шее.

Яркие фото с торжеств по случаю Дня знаний с разных уголков Украины смотрите в фоторепортаже УНИАН.