Праздник 1 сентября: лучшие поздравления с Днем знаний

В этот день в школах проходят торжественные линейки для первоклассников.

Уже в эту субботу состоится самый большой праздник для всех первоклашек - День знаний. Так как в этом году 1 сентября приходится на субботу, школы могут провести как торжественные линейки как в субботу, так и 3 сентября в понедельник.

Наиболее волнительным этот день является, конечно, для первоклашек, поэтому УНИАН собрал для вас поздравления, которые точно помогут ребенку зарядиться праздничным настроем и порадоваться этому торжественному дню.

***

Знаний много не бывает,

Пусть ваш ум их сохраняет.

Ведь без знаний никуда —

Ни туда и ни сюда.

Не ленитесь, познавайте,

Тайны мира открывайте.

И пусть каждый знаний грамм

В жизни помогает вам.

***

С Днем знаний, с 1 Сентября!

Открыла дверь родная школа,

В мир увлекательный маня,

Где всё таинственно и ново.

Так пусть летит учебный год

Без неудач и преткновений,

Пусть каждый для себя найдет

Клад ценных знаний и умений!

***

С Днем знаний, с 1 Сентября!

Терять не стоит время зря,

Стремитесь к новому всегда,

Сейчас без знаний — никуда.

Умней старайтесь стать скорей

И слушайтесь учителей.

***

День особенный сегодня —

Осень яркая пришла

И мальчишек и девчонок

В школу громко позвала.

На отлично чтоб учились,

Вам напутствие даем.

Вы гранит науки сложной

Покоряйте с каждым днем.

Вдохновенья вам, таланта,

Без препятствий на пути,

Чтобы было интересно

В школу по утрам идти!

***

Познать, запомнить всё на свете,

Обдумать всё и всё понять,

За всё на свете быть в ответе —

День знаний празднуем опять!

Раз праздник есть — он, значит, нужен,

А был бы повод в сентябре...

Вот желтый лист опять закружит

Осенний день в календаре.

Когда нужны и ум и знания

... а значит и жива душа...

Родится мир, сквозь испытания

Упорно к мудрости спеша!

***

Приходит к нам день знаний

Вместе с сентябрем.

Хочу тебя поздравить,

С первым осенним днем!

Пусть новый год учебный,

Удачу принесет,

Успехов, вдохновения

И творчества полет!

***

Школа нас встречать готова,

Наступил день знаний снова!

В школу весело идем

Всех поздравить с этим днем!

Пусть капризные науки

Не доставят много муки,

А легко даются всем

Без особенных проблем.

Пусть учителя нас хвалят

И в пример всегда нас ставят.

Будем школу мы ценить

И предметы все учить.