Праздник 1 сентября: лучшие поздравления с Днем знаний
Уже в эту субботу состоится самый большой праздник для всех первоклашек - День знаний. Так как в этом году 1 сентября приходится на субботу, школы могут провести как торжественные линейки как в субботу, так и 3 сентября в понедельник.
Наиболее волнительным этот день является, конечно, для первоклашек, поэтому УНИАН собрал для вас поздравления, которые точно помогут ребенку зарядиться праздничным настроем и порадоваться этому торжественному дню.
***
Знаний много не бывает,
Пусть ваш ум их сохраняет.
Ведь без знаний никуда —
Ни туда и ни сюда.
Не ленитесь, познавайте,
Тайны мира открывайте.
И пусть каждый знаний грамм
В жизни помогает вам.
***
С Днем знаний, с 1 Сентября!
Открыла дверь родная школа,
В мир увлекательный маня,
Где всё таинственно и ново.
Так пусть летит учебный год
Без неудач и преткновений,
Пусть каждый для себя найдет
Клад ценных знаний и умений!
***
С Днем знаний, с 1 Сентября!
Терять не стоит время зря,
Стремитесь к новому всегда,
Сейчас без знаний — никуда.
Умней старайтесь стать скорей
И слушайтесь учителей.
***
День особенный сегодня —
Осень яркая пришла
И мальчишек и девчонок
В школу громко позвала.
На отлично чтоб учились,
Вам напутствие даем.
Вы гранит науки сложной
Покоряйте с каждым днем.
Вдохновенья вам, таланта,
Без препятствий на пути,
Чтобы было интересно
В школу по утрам идти!
***
Познать, запомнить всё на свете,
Обдумать всё и всё понять,
За всё на свете быть в ответе —
День знаний празднуем опять!
Раз праздник есть — он, значит, нужен,
А был бы повод в сентябре...
Вот желтый лист опять закружит
Осенний день в календаре.
Когда нужны и ум и знания
... а значит и жива душа...
Родится мир, сквозь испытания
Упорно к мудрости спеша!
***
Приходит к нам день знаний
Вместе с сентябрем.
Хочу тебя поздравить,
С первым осенним днем!
Пусть новый год учебный,
Удачу принесет,
Успехов, вдохновения
И творчества полет!
***
Школа нас встречать готова,
Наступил день знаний снова!
В школу весело идем
Всех поздравить с этим днем!
Пусть капризные науки
Не доставят много муки,
А легко даются всем
Без особенных проблем.
Пусть учителя нас хвалят
И в пример всегда нас ставят.
Будем школу мы ценить
И предметы все учить.