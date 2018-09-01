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ООН направила жителям оккупированного Донбасса более 100 тонн гуманитарной помощи

10:13, 01 сентября 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» в направлении временно оккупированной территории проехали 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от ООН.

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Автомобили перевозили более 100 тонн груза, среди которого «зимние и семейные гигиенические наборы».

Как сообщал УНИАН, Россия с августа 2014 года также направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков.

Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».

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Теги: #Донбасс#ООН#гуманитарная помощь