В Украине сегодня отмечают День знаний (видео)

В этом году в школы пойдут свыше 448,5 тысяч первоклассников, которые будут учиться 12 лет по новым государственным стандартам начального общего образования.

В Украине сегодня отмечается День знаний. В этом году в школы пойдут свыше 448,5 тысяч первоклассников, что на 40,3 тысяч больше, чем в прошлом году.

В целом в украинских школах откроются 22 тысячи первых классов.

Также сегодня в Украине стартует реформа «Новая украинская школа». Все первоклассники, которые пойдут в школу в этом году, будут учиться 12 лет.

Они начнут учиться по новым государственным стандартам начального общего образования. Они ориентированы на получение компетенций, а не только знаний. Кроме того, приоритетом будет развитие коммуникативных навыков.

В столичные школы пойдут почти 34 тысячи первоклассников.

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Торжества по случаю Дня знаний в некоторых школах проходят сегодня, а в некоторых в понедельник, 3 сентября.

Президент Петр Порошенко поздравил школьников, студентов, учителей и преподавателей с Днем знаний.

«Искренне поздравляю вас с Днем знаний и началом нового 2018/2019 учебного года. Это своеобразный рубеж для каждого из нас, связанный со стремлениями и начинаниями, надеждами и последующими достижениями. И сегодня этот рубеж особый: становится масштабной реализация прогрессивных положений нового Закона Украины «Об образовании», который открывает путь к долгожданным системным изменениям и дает возможность сформировать индивидуальную образовательную траекторию для каждого человека», - отметил президент.

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По его словам, несмотря на российскую военную агрессию, государство в приоритетном порядке заботится об интеллектуальном обогащении молодых поколений, от которых зависит благосостояние и процветание украинского народа и утверждение выбранного нами европейского будущего.

Порошенко выразил убеждение, что позитивные преобразования в сфере отечественного образования почувствуют и те, кто впервые переступит школьный порог и будет обучаться по принципам «Новой украинской школы», и те, кто будет продолжать осваивать новые знания или прокладывать путь профессионального становления в студенческих аудиториях.

Также президент выразил уважение и благодарность всем, кто учит и воспитывает и кого благодарные ученики и студенты называют высоким именем Учителя.

Порошенко пожелал всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и новых свершений во имя Украины.