Туроператор за свой счет отвезет в Украину граждан, не пострадавших в аварии автобуса в Польше (видео)
Туристический оператор «Аккорд-Тур» за свой счет перевезет из Польши в Украину граждан, которые больше не нуждаются в медицинской помощи после дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса вблизи Перемышля.
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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
Он сообщил последние данные по состоянию на 17.30 по киевскому времени, о ДТП в Подкарпатском воеводстве Польши.
"42 человека находятся в медицинских учреждениях Республики Польша с травмами различной степени тяжести", - сказал Погорельцев.
В настоящее время консул Генерального консульства Украины в Люблине Артем Валах посетил в больницах 21 человека, из них 5 детей.
Как добавил Погорельцев, среди госпитализированных "один человек - в тяжелом состоянии находится в госпитале города Санок", еще "один человек отказывается оперироваться, опасаясь высокой платы за медицинские услуги".
По словам директора Департамента консульской службы, в Перемышле находится представитель туроператора «Аккорд-Тур».
«По словам представителя туроператора, все граждане, которые не пострадали в ДТП, или больше не нуждаются в медицинской помощи, будут перевезены в Украину за счет компании «Аккорд-Тур», - сообщил Погорельцев.
Он добавил, что, по данным представителя туроператора, все пассажиры автобуса были застрахованы (групповой договор страхования). В частности, компания «Аккорд-Тур» предоставила страховой полис в медучреждения, а страховая компания от обязанностей по договору не отказывается.
Кроме того, лица, не нуждаются в медицинской помощи, размещены в гостинице в Перемышле.
"Почетное консульство обеспечивает предметами первой необходимости всех граждан Украины, пострадавших в ДТП", - добавил Погорельцев.
Как сообщал УНИАН, в Польше в результате ДТП с участием автобуса, произошедшей вечером 17 августа, погибли трое украинцев, еще 42 были госпитализированы.
Всего в автобусе находились 51 украинский турист, два водителя и экскурсовод.
Ранее Погорельцев в комментарии УНИАН сообщил, что водитель автобуса является украинцем, его опрашивают польские правоохранители, ему будет избрана мера пресечения.
Окружная прокуратура Перемышля рассматривает превышение скорости как одну из причин возникновения ДТП с участием автобуса с украинскими туристами в Польше.