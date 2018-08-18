В Польше в результате аварии автобуса погибло трое украинцев, еще 37 госпитализированы - МИД

Всего в автобусе на момент аварии находился 51 гражданин Украины.

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погибли трое украинцев, еще 37 были госпитализированы в различные медицинские заведения.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

Он отметил, что всего в автобусе на момент аварии вечером 17 августа находился 51 гражданин Украины.

"Действительно, подтверждаются трое погибших. 37 в больнице. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у тридцати шести - состояние средней тяжести, стабильное. Остальные уже возвращается в Украину. Уже есть автобус на месте в Перемышле", - сказал дипломат.

Он добавил, что украинский консул работает и оказывает максимальное содействие пострадавшим украинцам. "Консул Украины - на месте. Во взаимодействии с полицией и врачами медучреждений, в которые госпитализированы пострадавшие, принимает меры по организации оказания помощи пострадавшим", - сказал Погорельцев.

В частности, украинцы были госпитализированы в медицинские учреждения в Перемышле, Ярославе, Леске, Бжозове, Саноке и Устриках Дольных.

"Водитель - украинец. Сейчас его опрашивают. Окружной прокуратурой Перемышля открыто производство. По результатам проведения водителю будет избрана мера пресечения", - подчеркнул Погорельцев.

Также он добавил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил в случае необходимости оказать пострадавшим транспорт, содействие и др.

Ранее польские СМИ сообщали, что в результате аварии украинского автобуса в Польше вечером 17 августа погибли три человека и еще 51 был госпитализирован. Автобус направлялся из Львова в Вену.