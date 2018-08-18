Польская полиция предполагает, что автобус с украинскими туристами попал в ДТП из-за превышения скорости

Возле Перемышля в результате аварии автобуса погибли трое украинцев, еще 37 госпитализированы.

Окружная прокуратура Перемышля рассматривает превышение скорости как одну из причин дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с украинскими туристами в Польше.

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Об этом заместитель директора департамента - начальник Управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Представитель окружной прокуратуры Перемышля сообщил, что одной из причин этого дорожно-транспортного происшествия может быть заметное превышение скорости", - сказал Кирилич.

Он уточнил, что в автобусе находился 51 гражданин Украины. Все они были туристам. Также в автобусе были еще два водителя и экскурсовод.

Как сообщал УНИАН, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, произошедшего вечером 17 августа, погибли трое украинцев, еще 37 были госпитализированы.

Украинский консул приехал на место и оказывает максимальное содействие пострадавшим украинцам.

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН сообщил, что водитель автобуса является украинцем, его опрашивают польские правоохранители, ему будет избрана мера пресечения.