Количество госпитализированных украинцев после аварии автобуса в Польше возросло
Количество госпитализированных граждан Украины после дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в Польше увеличилось до 42 человек.
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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
"В больницы доставили еще нескольких лиц, имеющих незначительные телесные повреждения. Всего на данный момент в медицинских учреждениях Польши находятся 42 гражданина Украины, которые пострадали в результате ДТП", - сказал Погорельцев.
Он уточнил, что речь идет о пострадавших, которые получили незначительные телесные повреждения, то есть получили легкие ушибы и синяки.
Также дипломат добавил, что одного украинца до конца дня должны выписать из больницы.
Как сообщал УНИАН, в Польше в результате ДТП с участием автобуса, произошедшем вечером 17 августа, погибли трое украинцев, еще 37 были госпитализированы.
Всего в автобусе находился 51 гражданин Украины. Все они были туристам. Также в автобусе были два водителя и экскурсовод.
Украинский консул приехал на место и оказывает максимальное содействие пострадавшим.
Ранее Погорельцев в комментарии УНИАН сообщил, что водитель автобуса является украинцем, его опрашивают польские правоохранители, ему будет избрана мера пресечения.
Окружная прокуратура Перемышля рассматривает превышение скорости как одну из причин возникновения ДТП с участием автобуса с украинскими туристами в Польше.