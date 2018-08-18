Количество госпитализированных украинцев после аварии автобуса в Польше возросло

Сегодня из больницы могут выписать только одного пострадавшего.

Количество госпитализированных граждан Украины после дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в Польше увеличилось до 42 человек.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"В больницы доставили еще нескольких лиц, имеющих незначительные телесные повреждения. Всего на данный момент в медицинских учреждениях Польши находятся 42 гражданина Украины, которые пострадали в результате ДТП", - сказал Погорельцев.

Он уточнил, что речь идет о пострадавших, которые получили незначительные телесные повреждения, то есть получили легкие ушибы и синяки.

Также дипломат добавил, что одного украинца до конца дня должны выписать из больницы.

Как сообщал УНИАН, в Польше в результате ДТП с участием автобуса, произошедшем вечером 17 августа, погибли трое украинцев, еще 37 были госпитализированы.

Всего в автобусе находился 51 гражданин Украины. Все они были туристам. Также в автобусе были два водителя и экскурсовод.

Украинский консул приехал на место и оказывает максимальное содействие пострадавшим.

Ранее Погорельцев в комментарии УНИАН сообщил, что водитель автобуса является украинцем, его опрашивают польские правоохранители, ему будет избрана мера пресечения.

Окружная прокуратура Перемышля рассматривает превышение скорости как одну из причин возникновения ДТП с участием автобуса с украинскими туристами в Польше.