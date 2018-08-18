Смертельное ДТП с украинцами в Польше: водителя автобуса задержали

По выводам экспертов, водитель значительно превысил скорость, разрешенную на данном отрезке дороги.

В Польше задержали водителя автобуса, который слетел с дороги в пропасть, в результате чего погибло трое людей, еще полсотни были доставлены в больницу.

Об этом сообщила заместитель окружного прокурора Пшемышля Беата Стажецька-Скшипец, передает RMF24.

Она отметила, что водителю вскоре объявят подозрение, также решается вопросу об избрании ему меры пресечения.

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Эксперты выяснили, что водитель автобуса значительно превысил допустимую на этом отрезке дороги скорость.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые собирают доказательства нарушений и службы, которые разбирают последствия аварии. Также на месте происшествия находится украинский консул.

Представитель Воеводского центра управления кризисными ситуациями Ян Чех рассказал, что в результате аварии в больницу были доставлены 51 человек, однако пострадали 18 человек, из них 9 - в тяжелом состоянии. Другие были направлены в больницу для осмотра.

Сейчас в медучреждениях остаются 37 человек, в том числе 10 детей. Других поселили в хостелы. Для тех, кто хочет вернуться в Украину, предоставили дополнительный автобус.

Отмечается, что автобус вез украинских туристов на экскурсию в Вену.

Как сообщал УНИАН, в Польше в районе города Лещава Дольна, недалеко от Пшемышля, автобус украинской регистрации съехал с дороги, снес забор и сорвался в пропасть. В результате ДТП погибло 3 человека.