Суд вынес приговор организаторам "Одесской народной республики" и отпустил их под личное обязательство

До вступления приговора в силу трое фигурантов отпущены под личное обязательство.

В Одессе осуждены трое злоумышленников за попытку организации «Одесской народной республики».

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из решения Малиновского районного суда Одессы, принятого на прошлой неделе.

В частности, осужден уроженец России, возглавлявший общественную организацию «Одесский комитет ветеранов войны в Афганистане», бывший депутат Одесского городского совета.

Вторым осужденным является член одесской областной организации Союза юристов Украины, работавший главным инженером в частном предприятии «МиГ-СП», экс-депутат Белгород-Днестровского городского совета.

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О третьем фигуранте данные в документе отсутствуют.

В решении суда сказано, что они признаны виновными в незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК), подготовке к созданию незаконных вооруженных формирований (ч.1 ст. 14; ч.2 ст. 28; ч.2, ч.3, ч.4 ст. 260 УК), подготовке к захвату госучреждений (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.341), подготовке к похищению оружия (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 262), а также в действиях, направленных на захват государственной власти (ч.1 ст.109 УК).

Согласно решению, уроженец России в 2015 году вступил в преступный сговор с жителем города Измаил Одесской области и еще одним лицом, находившимся на оккупированной территории Украины. В частности, в Одесской области планировалось создать «Одесскую народную республику» или «Новороссию».

С этой целью планировалось совершать нападения на государственные учреждения, организации, осуществлять их силовой захват и удержание, а именно на военные части Болградского и Белгород-Днестровского районов Одесской области и на подразделения полиции, пограничников, СБУ, помещения политических партий «Правый Сектор» и «Свобода». Также планировался захват портов – Одесского, «Черноморска», Ильичевского рыбного порта, порта «Южный» и т. д.

Следствием установлено, что злоумышленники для достижения задуманного провели ряд активных действий – собирали информацию о военных объектах, вербовали потенциальных участников вооруженного переворота, запаслись оружием, в том числе, гранатометами, и пр.

Свой преступный замысел они не успели довести до конца, так как 9 апреля 2015 года были задержаны правоохранительными органами Украины.

Суд признал всех троих виновными в вышеназванных преступлениях. При этом, уроженец РФ приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, бывший депутат Белгород-Днестровского горсовета – к 5 годам и 1 месяцу, третий фигурант – к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Согласно решению, осужденным учтено в срок отбывания наказания пребывание в СИЗО – период с 8 апреля 2015 года по 20 июня 2017 года – из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, а с 21 июля 2017-го по 14 декабря того же года – из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

«Всего суд засчитает по 4 года, 10 месяцев и 17 дней каждому», - сказано в решении.

Суд также постановил вернуть третьему фигуранту 387,1 тыс. долл., а его подельнику (бывшему депутату Белгород-Днестровского горсовета) 21,45 тыс. долл., которые находятся на ответственном хранении в финансовом отделе Управления СБУ в Одесской области. Вещественные доказательства, в том числе, несколько сотен патронов, боевые гранаты и гранатометы, подлежат уничтожению.

До вступления приговора в законную силу трое фигурантов отпущены под личное обязательство.