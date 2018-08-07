Полиция показала фото второго подозреваемого в покушении на активистку Гандзюк

Правоохранители просят помочь установить личность подозреваемого.

В сети появилась фотография второго подозреваемого в нападении с кислотой на сотрудницу Херсонского городского совета и активистку Екатерину Гандзюк.

Фото на своем официальном сайте опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сегодня на пресс-конференции председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что именно этот гражданин, по версии следствия, причастен к покушению на убийство херсонской активистки.

"Хочу, чтобы нам граждане, журналисты помогли установить личность еще одного будущего подозреваемого в совершении этого правонарушения", - сказал Князев.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома.

Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство и задержала человека, подозреваемого в совершении преступления. Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

6 августа Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в покушении на Гандзюк.