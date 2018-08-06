"Скорее всего, выполнял чей-то заказ": Геращенко заявил, что подозреваемый в покушении на Гандзюк уже был судим
Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко раскрыл личность подозреваемого в покушении на управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк, а также рассказал о его предполагаемых мотивах совершения преступления.
Об этом сообщает "112 Украина". "Это Новиков Николай Николаевич 1978 года рождения, уроженец Херсона, ранее судимый по статье "кража", за незаконное обращение с оружием. Он является членом одной из преступных группировок Херсонской области", - отметил он.
Геращенко утверждает, что задержанный, скорее всего, выполнял чей-то заказ. "Сейчас полиция изучает его контакты. Мы рекомендуем Новикову дать чистосердечное признание: рассказать, кто был заказчиком, кто был организатором. Это в значительной степени сократит ему срок. Если он будет запираться – получит по максимуму", - подчеркнул он.
Читайте такжеНападение с кислотой на активистку Гандзюк: появилось фото подозреваемого
При этом Геращенко добавил, что "примерные наметки, кто был заказчиком, уже есть".
"Могу сразу сказать, что никакого отношения эти заказчики и организаторы не имеют к полиции, хотя Катерина Гандзюк и ее друзья регулярно и публично заявляли, что к этому имеет отношение полиция. Это абсолютная неправда", - заявил советник министра МВД.
По его словам, основные подозрения правоохранителей заключаются в том, что покушение на Гандзюк связано с ее критикой в адрес отдельных чиновников.
Геращенко убежден, что шансов у Новикова на доказание невиновности нет. "Ослежена вся его работа, даже известно, где он приобрел серную кислоту", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, нападение на советницу мэра Херсона Гандзюк возле подъезда ее дома совершил неизвестный мужчина 31 июля. Он плеснул ей в лицо серной кислотой. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в отделение реанимации Херсонской областной клинической больницы. Ее состояние врачи оценили как тяжелое.
1 августа пострадавшую доставили в Киевский ожоговый центр. Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство.