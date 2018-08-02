Нападение с кислотой на активистку в Херсоне: появился фоторобот злоумышленника

Друзья Гандзюк готовы выплатить 100 тысяч гривень тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать злоумышленника.

Журналистам удалось составить фоторобот мужчины, который облил серной кислотой сотрудницу горсовета Херсона и активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Никитенко.

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Он рассказал, что журналисты, активисты, юристы ведут собственное расследование по делу нападения на Гандзюк.

Журналист отметил, что мужчина как минимум несколько дней посещал четвертый Таврический микрорайон Херсона.

Никитенко также рассказал, что друзья Гандзюк готовы выплатить 100 тысяч гривень тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать злоумышленника.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция показала видео с камер наблюдения, которые зафиксировали нападавшего.

Напомним, 31 июля на Гандзюк напал неизвестный и облил ее кислотой. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Гандзюк получила химический ожог более 30% тела.