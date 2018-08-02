Перелом плеча и синяки: на Житомирщине отец чуть не до инвалидности избил 8-летнюю дочь (видео)

Соцслужбы, на учете у которых эта семья находится уже давно, намерены забирать детей у родителей.

На Житомирщине отец сломал руку 8-летней дочери, ребенок больше суток ходил со страшной болью без помощи медиков.

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Больничный завтрак Аленка кушает левой рукой, поскольку правая в гипсе. Ее, как и синяки и теле, девочка прячет под кофтой и отказывается рассказывать, как все произошло. "Ребенок мог бы остаться инвалидом на всю жизнь. Это перелом плеча. У ребенка были гематомы на лице, спине, ребенок был избит отцом", - рассказала заместитель главного врача Радомішльской центральной районной больницы Анна Пирог, говорится в сюжете ТСН.

Ребенок со страшной болью проходил больше суток, пока соседи не вызвали полицию. Мать девочки своего мужа защищает, потому что, говорит, ребенка он травмировал неумышленно. Как оказалось, на учете соцслужб семья находится уже давно.

Мать девочки после инцидента тоже забрали на обследование в больницу. Женщина говорит, что была в доме, когда старший ребенок получил травму, но как все произошло – не видела. Она предполагает, что отец не бил ребенка, а лишь потянул за руку, чтобы та не оскорбляла меньшую сестру. "Говорил, что старшая набила младшую, поэтому он ругался на нее. Я не знаю, побежала к младшей, потому что она плакала", - рассказала Татьяна Шульская.

Сейчас дозвониться мужчине не может даже она. Дома журналисты его не застали, а соседи рассказали, что именно они вызвали медиков к избитой девочке, когда заметили ее на улице всю в синяках. "Алена, что это у тебя такое с ручкой, как будто отек? А она говорит: это я упала. Ничего не говорит, потому что она, видно, его боится", - рассказала соседка.

Социальным работникам отец все-таки признался, что бил дочь. "Он признался, что избил ребенка. Он говорит, что она якобы душила меньшую сестру. Отец взял ремень, с его слов, набил старшего ребенка, но видно, что там не только был ремень, потому что ремнем руку не сломал бы", - пояснил руководитель отдела социальных служб для семьи, детей и молодежи Мирослав Жилич.