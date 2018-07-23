"Не знаешь русского - иди и учи, националист": во Львове в поезде разгорелся языковой скандал - проводница нахамила пассажиру (фото)

Проводница поезда заявила, что она не будет обслуживать на украинском.

Во Львове в поезде "Николаев - Ивано-Франковск" разгорелся языковой скандал: там проводница отказалась разговаривать с пассажиром на украинском языке и нахамила ему.

Инцидент произошел 21 июля, пишет на своей странице в Facebook пассажир Ярослав Попович. Фото проводницы Нины Вакулик он опубликовал под своим постом.

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"Обращается ко мне на русском: "Ваш билетик и документы". Прошу ее обслуживать меня на украинском. Она реагирует агрессивно: "Кто такое сказал, что я должна обслуживать на украинском? Украинского языка я не знаю, учить не буду, буду обслуживать на русском. Не знаешь русского - иди и учи, националист", - передал диалог Попович.

По его словам, он обратился к начальнику поезда, тот тоже счел поведение проводницы недопустимым.

"Если она не знает украинского, то работать проводником больше не будет, переведем ее в депо. Кроме того, обязательно проведем работу со всеми нашими проводниками", - ответил начальник. Позже он вышел к проводнице и заявил, что переведет ее на другую должность, пока та не выучит украинский.

Ранее в общежитии Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенка-Карого разгорелся скандал из-за украинского языка. Одна из студенток пожаловалась, что все объявления в общежитии на русском языке, на что работница общежития отреагировала очень резко и принялась унижать девушку.