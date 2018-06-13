"Иди учи русский!": в киевском ВУЗе разгорелся языковой скандал (фото)
В общежитии Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенка-Карого разгорелся скандал из-за украинского языка. Одна из студенток пожаловалась, что все объявления в общежитии на русском языке, на что работница общежития отреагировала очень резко и принялась унижать девушку.
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Диалог украиноязычной студентки и сотрудницы общежития приводит праворадикальная организация C14 на Facebook.
- Вибачте, чому усі оголошення російською мовою? Я її не розумію.
- Так иди учи русский!
- Чому я маю його вчити, якщо я живу в Україні?
Далее сотрудница заявила: "Да у меня тут родные живут в пятом поколении, я коренная киевлянка, а вы понаехали тут. Иди пожалуйся Порошенко".
После этого на девушку накричал охранник по той же причине.
«Этот инцидент - неуважение к украинскому и грубое нарушение постановления КГГА о том, что объявление в учебных заведениях должны быть на государственном языке. В том числе и в общежитиях», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что спустя определенное время ситуацию удалось уладить членам С14.
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