"Иди учи русский!": в киевском ВУЗе разгорелся языковой скандал (фото)

Одна из студенток пожаловалась, что все объявления в общежитии на русском языке, на что работница общежития отреагировала очень резко и принялась унижать девушку.

В общежитии Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенка-Карого разгорелся скандал из-за украинского языка. Одна из студенток пожаловалась, что все объявления в общежитии на русском языке, на что работница общежития отреагировала очень резко и принялась унижать девушку.

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Диалог украиноязычной студентки и сотрудницы общежития приводит праворадикальная организация C14 на Facebook.

- Вибачте, чому усі оголошення російською мовою? Я її не розумію.

- Так иди учи русский!

- Чому я маю його вчити, якщо я живу в Україні?

Далее сотрудница заявила: "Да у меня тут родные живут в пятом поколении, я коренная киевлянка, а вы понаехали тут. Иди пожалуйся Порошенко".

После этого на девушку накричал охранник по той же причине.

«Этот инцидент - неуважение к украинскому и грубое нарушение постановления КГГА о том, что объявление в учебных заведениях должны быть на государственном языке. В том числе и в общежитиях», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что спустя определенное время ситуацию удалось уладить членам С14.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове экс-бойца АТО вытолкали из ресторана за недовольство российской музыкой.