В Киеве велопарадом KyivCycleChic проехали более 500 девушек (фоторепортаж)

Пользователей велосипеда в столице с каждым годом становится больше, но женщин среди них до сих пор мало.

В центре Киева, от Национального театра оперы и балета до Пейзажной аллеи, сегодня проехали более 500 участниц велопарада девушек KyivCycleChic.

Как говорится в сообщении Ассоциации велосипедистов Киева, участницы велопарада продемонстрировали, что поездки на велосипеде возможны по поводу любой возможности и в одежде на любой вкус.

В ассоциации отмечают, что в Киеве ежегодно становится больше пользователей велосипеда, но женщин среди них до сих пор мало. По результатам последнего подсчета Ассоциации велосипедистов Киева, в будний день зафиксировано 14% женщин и 86% мужчин, в выходной женщин больше - 21%.

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"Мы стремимся сделать велосипедисток более видимыми и помочь сесть на велосипед даже тем, кто до сих пор не может на это решиться. Велопарад девушек позволяет проехаться по городу безопасно, удобно и красиво! Киевский велосипедист представляется как парень в велоформе или спортивной одежде. #KyivCycleChic разрывает эти шаблоны и доказывает, что ваш стиль одежды определяете именно вы, а не ваш велосипед", - объясняют в Ассоциации велосипедистов Киева.

В организации отмечают, что стиль уличной моды "велосипедный шик" возник в Европе в противовес велосипедному спорту, из-за которого велосипедную езду начали воспринимать как такую, которая требует спортивной одежды и "экипировки" и доступную не для всех. СycleChic делает акцент на "нормальной" велосипедной езде - люди в повседневной одежде на обычных велосипедах. Это движение призвано переосмыслить велосипед как эффективный и практичный способ передвижения.

*** Ассоциация велосипедистов Киева - общественная организация, миссией которой является комфортный и безопасный Киев, где каждый имеет возможность ездить на велосипеде. Работу АВК по адвокации удобной и безопасной велосипедной инфраструктуры в Киеве и продвижению велосипеда как вида транспорта поддерживают члены и волонтеры организации Клуб велобизнеса и международные доноры.