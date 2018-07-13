Водители на "евробляхах" начали разблокирование улицы Грушевского (видео)

18:32, 13 июля 2018
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Перед уходом на каникулы Верховная Рада им угодила: сделала шаг к легализации иномарок на иностранных номерах. Изменения в налоговый и таможенный кодекс приняли в первом чтении за считанные минуты. Окончательно принять закон планируют в сентябре.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

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Новость в сюжете: Протесты владельцев "євроблях" под Радой
Теги: #Рада#протесты#евробляхи#растаможка авто