Водители на "евробляхах" начали разблокирование улицы Грушевского (видео)

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

После трех дней протеста под Радой водители на так называемых "евробляхах" постепенно разблокируют улицу Грушевского.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Перед уходом на каникулы Верховная Рада им угодила: сделала шаг к легализации иномарок на иностранных номерах. Изменения в налоговый и таможенный кодекс приняли в первом чтении за считанные минуты. Окончательно принять закон планируют в сентябре.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.