Били ради развлечения: прокуратура начала расследование избиения полицейскими мужчины на вокзале в Харькове

Следователи начали расследовать факт превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием и оскорблением.

В Харькове прокуратура начала расследование по факту превышения власти полицейскими в отделении на станции "Харьков-Пассажирский".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сегодня, 9 июля, следователи начали расследовать факт превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием и оскорблением (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

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Установлено, что 7 июля в помещении отделения полиции на станции "Харьков-Пассажирский" трое полицейских Холодногорского отдела полиции ГУНП в области (старшие сержанты, 1989 и 1992 гг.р. и капрал сектора патрульной полиции, 1997 г.р.) применяли неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину. Соответствующая видеозапись была размещена в социальной сети Фейсбук.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела, а также - личность потерпевшего и личность автора видеозаписи.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.